Lucca: frana terreno attorno panchina, 72enne precipita per 80 metri

Una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e personale Saf (speleo alpino fluviale) della centrale di Lucca, sono intervenuti la scorsa notte in località Metatelli nel comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) per recuperare una persona caduta in una scarpata ripida ed impervia. Mentre il 72enne era seduto su una panchina vicino alla scarpata il terreno ha ceduto e l’uomo è caduto per circa 80 metri. L’anziano è stato successivamente portato all’ospedale per accertamenti, ma non avrebbe riportato traumi evidenti.