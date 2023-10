La Luna è 40 milioni di anni più antica di quanto pensassimo

MeteoWeb

Secondo una nuova analisi dei cristalli raccolti sulla superficie lunare nel 1972, la Luna ha almeno 4,46 miliardi di anni. Quando gli astronauti dell’Apollo 17 sbarcarono sulla Luna, raccolsero polvere contenente minuscoli cristalli, che riportarono sulla Terra. Ebbene, l’analisi di quei cristalli ha rivelato che la Luna è almeno 40 milioni di anni più vecchia di quanto si pensasse in precedenza.

La storia e la formazione della Luna hanno lasciato perplessi gli astronomi per secoli. Ora, i ricercatori hanno dimostrato che il satellite è molto più antico di quanto si pensasse. Oggi, la teoria più accettata sulla formazione della Luna è che, più di 4 miliardi di anni fa, un oggetto gigante delle dimensioni di Marte si è schiantato contro la Terra. Il più grande dei frammenti creati è diventato l’oggetto che vediamo oggi. Tuttavia, esattamente quando ciò è accaduto, è rimasto a lungo un mistero.

Utilizzando i cristalli lunari riportati dalle missioni Apollo del 1972, il Prof. Phillipp Heck, dell’University of Chicago e il suo team sono stati in grado di individuare in modo più specifico la sfuggente cronologia della formazione della Luna. Questi minuscoli cristalli, di proprietà della NASA, sono stati trovati in campioni di polvere lunare e contengono gli elementi zircone, silicio e ossigeno.

“L’energia dell’impatto ha sciolto la roccia che sarebbe poi diventata la superficie del nostro satellite – ha spiegato Heck, che ha coordinato lo studio guidato da Jennika Greer – quindi tutti i cristalli raccolti devono essersi formati dopo che questo oceano di magma lunare si è raffreddato“.

Studiando i cristalli atomo per atomo, il team è stato in grado di stabilire quanti atomi all’interno dei cristalli avevano subito il processo di decadimento radioattivo. Sapendo approssimativamente quanto tempo occorre perché avvenga questo decadimento, questa analisi può essere utilizzata per datare con precisione la formazione dei cristalli. L’analisi ha rivelato una datazione di 4,46 miliardi di anni.