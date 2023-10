Malore improvviso stronca Checchetto Finamore, noto maestro di sci di Pescasseroli: la tragedia ripresa dalle telecamere

MeteoWeb

Aveva solo 52 anni Francesco Finamore, meglio conosciuto come Checchetto, noto maestro di sci di Pescasseroli molto conosciuto in Abruzzo e non solo. Checchetto è deceduto improvvisamente, stroncato da un malore improvviso che lo ha colpito mentre era alla guida della propria automobile di ritorno a casa dalla Puglia insieme alla compagna. Francesco si è reso conto di stare male, ha avuto giusto il tempo di fermarsi in autogrill e appena è sceso dall’auto è stramazzato a terra esanime. Vani i disperati interventi dei soccorritori allertati dalla compagna.

L’evento tragico, è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza. Le immagini sono state estrapolate dalle forze dell’ordine e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria, competente. Il magistrato di turno, una volta visionato il filmato e avendo chiara la dinamica, ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Il 52enne era un maestro di sci molto famoso nelle località turistiche invernali dell’Abruzzo, dove lavorava per tutta la stagione. Era una persona molto buona, grande appassionato della montagna e della natura. A ricordarlo con particolare affetto, nelle ultime ore, anche il sindaco di Roccaraso e presidente del collegio abruzzese dei maestri di sci, Francesco Di Donato, e il presidente regionale federazione italiana sport invernali e sindaco di Ovindoli, Angelo Ciminelli.