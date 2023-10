Maltempo, acqua alta a Trieste: lambito Molo Audace

MeteoWeb

L’allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia indicava un possibile picco della marea oggi tra le 8 e le 11 e poi nuovamente in serata. Al momento la marea è alta a Trieste, ma la situazione è sotto controllo senza disagi. Rive cittadine e il Molo Audace sono all’asciutto: qualche onda lambisce il molo a metà, senza allagare la passeggiata.

