Il maltempo si attenua in Alto Adige: 60 auto bloccate in un garage sotterraneo allagato a Lagundo | FOTO

MeteoWeb

È tornato da “Alfa” a “Zero-Normale” il livello di attenzione per la Protezione Civile in Alto Adige. “Il maltempo in provincia di Bolzano si sta lentamente attenuando“, spiega il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile Klaus Unterweger, dopo che in alcuni punti è stato raggiunto il livello di preallarme e di allarme. “Attualmente il Centro operativo del distretto di Vilpiano è ancora aperto“, sottolinea Fabio De Polo, direttore dell’area funzionale Bacini montani della Provincia. Nel Centro Operativo della Bassa Atesina, prestano ancora servizio i guardiani delle dighe, in quanto ci sono alcuni problemi con gli affluenti, che vengono contenuti con sacchi di sabbia. La situazione è costantemente monitorata.

“A causa delle forti precipitazioni delle scorse ore, i livelli dei fiumi Adige e Isarco e di alcuni affluenti sono saliti bruscamente durante la notte“, riassume il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer. L’ondata di piena ha raggiunto la Bassa Atesina nel corso della mattinata odierna, ma i livelli delle acque stanno già calando. Dopo che il livello dell’Adige a Marlengo ha raggiunto la fase di preallarme alle 23 di ieri sera, la Centrale provinciale d’emergenza ha seguito, passo dopo passo, l’evolversi della situazione.

Nel corso di un briefing tenutosi stamani è stato fatto il punto della situazione. “L’evento principale è terminato, le ultime precipitazioni si sono verificate in mattinata“, ha riferito Günther Geier, del Servizio meteorologico della Provincia nella conferenza di valutazione: sono caduti da 50 a 80 millimetri per metro quadrato in tutta la provincia, fino a 130 millimetri da Ultimo, in Passiria, fino alla zona del Brennero. L’evento precipitativo si sta ora spostando verso est.

Garage sotterraneo allagato a Lagundo: 60 auto bloccate all’interno

Le forti precipitazioni hanno provocato l’allagamento di un garage interrato a due piani a Lagundo, presso Merano, con 60 automobili bloccate all’interno. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con pompe idrovore per rendere nuovamente accessibile la struttura. Nella zona di Lagundo, anche alcuni frutteti sono stati invasi dall’acqua. Si tratta solo di uno degli interventi che, a causa del maltempo, dalla serata di ieri, ha impegnato Vigili del Fuoco volontari, mobilitati per frane e smottamenti, allagamenti di cantine e garage e strade.

Le previsioni per i prossimi giorni

Per i prossimi giorni, c’è il rischio di frane a causa dei pendii fortemente saturi d’acqua. Alcune strade sono chiuse a causa di smottamenti o cadute di massi e su alcune arterie si viaggia su una sola corsia di marcia. Questa settimana sono previste altre due precipitazioni: il secondo evento, di portata minima, è previsto da giovedì 2 a venerdì 3 novembre con circa la metà delle precipitazioni, cioè 20-40 millimetri per metro quadrato. Un evento simile è previsto da sabato 4 a domenica 5 novembre. Con l’afflusso di aria sempre più fredda sul versante alpino, il limite delle nevicate sarà più basso, intorno ai 1300 metri, leggermente più basso a nord.

La terza perturbazione raggiungerà l’Alto Adige nella notte tra sabato 4 e domenica 5; attualmente sono attesi da 20 a 40 millimetri per metro quadrato. Il limite delle nevicate potrebbe scendere anche sotto i 1.000 metri.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: