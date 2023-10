Maltempo: Autobrennero chiusa al valico per frana in Austria

MeteoWeb

Nelle scorse ore un’ondata di maltempo si è abbattuta sulle Alpi. L’autostrada del Brennero è attualmente chiusa in direzione Nord al confine di Stato, a causa di una frana sull’arteria su territorio austriaco. Tra Bressanone e Vipiteno si segnala già una coda di mezzi pesanti.

