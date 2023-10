Maltempo, piogge in Basilicata: smottamenti sulla statale 18 a Maratea

MeteoWeb

Da ieri, il maltempo ha interessato anche le regioni del Sud, scaricando piogge in particolare in Campania, Puglia e Basilicata ma anche parte di Calabria e Sicilia. Oggi, in Basilicata spiccano i 51mm caduti a Castelluccio Inferiore, 26mm a Tricarico, 25mm a Miglionico, 24mm a Pisticci. A causa delle piogge delle ultime ore, smottamenti di terreno hanno invaso alcuni punti della strada statale 18 in direzione Marina di Maratea (Potenza).

Per il Consorzio Turistico Maratea, “la fragilità di tutta l’area costiera e del comune non è certo una novità e proprio per questo va attenzionata adeguatamente per fare in modo che si realizzino le condizioni di convivenza tra esigenze delle comunità locali e delle attività turistiche e dissesto idrogeologico“. Biagio Salerno, Presidente del Consorzio ricorre all’esempio della Costiera Amalfitana, dove “il rischio smottamento-frana è perenne e ben controllato. La messa in sicurezza in quest’area tra le più sviluppate del turismo italiano – evidenzia – è la condizione prioritaria. Servono dunque prima di tutto interventi di manutenzione che da noi significano pulitura e sistemazione dei canali Monte Serra a Castrocucco e Arenaria a Marina che esattamente un anno fa provocarono il fiume di fango nelle due frazioni. Se i canali fossero stati sgombri di detriti, le abitazioni e le strade non sarebbero state danneggiate. Ci sono oggi gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per prevenire e non limitarci ad affrontare solo le situazioni di emergenza quando gli eventi sono già accaduti”.

