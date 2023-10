Forte maltempo in Campania: nubifragio a Napoli, allagato l’aeroporto di Capodichino

MeteoWeb

Un pesante nubifragio oggi ha colpito Napoli. La pioggia sta cadendo ininterrottamente da ore sul capoluogo partenopeo e sulla provincia allagando strade e cantine. Le zone più colpite sono Casoria, Giugliano, Marano, Lago Patria e alcuni comuni del Nolano le zone maggiormente interessate. A Napoli la pioggia ha allagato anche l’aeroporto di Capodichino, incluse alcune zone dove si effettuano i controlli di sicurezza sui passeggeri e sui loro bagagli a mano. La società di gestione Gesac ha sottolineato che non ci sono state ripercussioni sui voli né sulla sicurezza dei passeggeri che sono stati messi al riparo.

Il maltempo che che sta colpendo Napoli e provincia ha creato problemi anche alla circolazione ferroviaria. Criticità vengono segnalate per gli utenti che si servono dei treni della Circumvesuviana. Come fa sapere l’Ente Autonomo Volturno, infatti, “a causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla linea Napoli-Poggiomarino, la tratta tra Scafati (Salerno) e Poggiomarino (Napoli) è interrotta“. Per questo motivo, i convogli in partenza da Napoli limitano a Pompei, mentre quelli per Napoli effettuano partenza da Pompei Santuario. Per le stesse ragioni la corsa delle 10:06 da Poggiomarino per Napoli è stata cancellata.

