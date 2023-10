Maltempo, continuano i lavori sul fiume Misa a Senigallia | FOTO

MeteoWeb

A Senigallia, procedono a pieno ritmo i lavori sul fiume Misa, sia per quel che riguarda la pulizia del reticolo fluviale e il contestuale ampliamento dell’alveo, sia per l’intervento strutturale sul Ponte Garibaldi, per il quale è previsto l’avvio dei lavori di abbattimento a partire da lunedì prossimo. Questa mattina l’assessore regionale della Regione Marche alla Protezione Civile, Stefano Aguzzi, ha compiuto un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento dei lavori. “Lunedì prossimo – ha detto Aguzzi – è previsto l’avvio dei lavori di abbattimento del ponte Garibaldi. La ditta appaltatrice ha già cominciato i carotaggi. Siamo in attesa della rimozione di un cavo di collegamento della rete telefonica a cui provvederà Telecom. L’abbattimento avverrà in pochi giorni. Poi nel giro di poche settimane sarà liberato completamente l’alveo del fiume dalle pile dell’attuale ponte, in modo da poter far defluire meglio a mare qualsiasi eventuale nuova piena”.

Contemporaneamente, continuano i lavori di pulitura dell’alveo. “Sono lavori che procedono all’unisono”, ha evidenziato Aguzzi. “È un’unica progettualità che vede la completa messa in sicurezza di tutto l’alveo del fiume Misa per prevenire situazioni di sofferenza e dai risvolti drammatici quali quelle del 2022 e del 2014. Sono lavori eccezionali. Sei sono le ditte che stanno operando in questo momento. Una pulizia così completa del fiume non credo fosse mai avvenuta in precedenza. Solo per la pulizia dell’alveo e per l’asportazione del materiale sono impegnate risorse per 1 milione e 800 mila euro”.

I lavori in corso arrivano oltre il ponte di Ostra fino a quello del Coppetto a Ostra Vetere, che è in fase di abbattimento e per il quale è previsto un rifacimento. Sono in corso al momento anche lavori al ponte della Chiusa del Vallone per ripristinarne la viabilità e la funzionalità. “E’ un lavoro complessivo – sottolinea l’assessore – che parte da monte e arriva fino al centro storico di Senigallia e che consiste nel rimodellamento di tutto l’alveo del fiume, nel rafforzamento di tutti gli argini, nella pulizia di tutti i detriti che sono asportati e portati in luoghi di deposito”.