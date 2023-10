Maltempo Danimarca, 71mm di pioggia in poche ore: danni e allagamenti

MeteoWeb

Forte maltempo in Danimarca oggi. La regione dello Jutland è stata particolarmente colpita, con un accumulo di 71 millimetri di pioggia in poche ore. L’emittente di servizio pubblico danese, DR, ha riportato che diverse strade nella città di Aarhus sono state rese impraticabili dall’innalzamento del livello dell’acqua. L’abbondante pioggia, accompagnata da venti intensi, ha creato notevoli disagi sulla viabilità, incluso sul ponte di Dresund che collega Copenaghen a Malmo, in Svezia. Secondo l’agenzia di stampa Ritzau, sono state fatte 550 segnalazioni di danni causati dal maltempo nelle ultime ore in Danimarca.