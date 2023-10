Maltempo, danni da vento nel Reggiano e nel Forlivese-Cesenate

MeteoWeb

Mentre le rientrano le criticità relative alle forti piogge, che hanno ingrossato i corsi d’acqua, il maltempo ha provocato anche oggi danni in Emilia Romagna. Alberi e pali delle linee aeree sono stati abbattuti dal forte vento in provincia di Reggio Emilia. Sono stati 15 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco a Reggio Emilia e nella bassa pianura reggiana. I principali interventi sono avvenuti a Reggio Emilia, dove alcuni alberi sono caduti su un parcheggio, provocando danni solo alle automobili in sosta, e a Luzzara, dove è stata rimossa una grossa pianta da parte dei volontari del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Sono stati invece più di 20 gli interventi svolti dalle squadre dei Vigili del Fuoco nella provincia di Forlì-Cesena per il maltempo. Le zone maggiormente interessate sono state la prima fascia collinare con la caduta di pali della linea telefonica, rami e piante a causa del forte vento che hanno interdetto la circolazione. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

