Maltempo, disagi sulle ferrovie in Lombardia, Veneto e Trentino: il punto

L’ondata di maltempo che ha colpito violentemente il Nord Italia nelle scorse ore sta causando danni e rallentamenti sulle linee ferroviarie di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia monitorano costantemente l’evolversi della situazione, informando tempestivamente i passeggeri in viaggio sulle condizioni della circolazione, su interruzioni e rallentamenti.

In Lombardia, i tecnici di Rfi sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione nel nodo di Milano e nella tratta Milano-Chiasso. Le eccezionali precipitazioni che hanno investito il capoluogo lombardo hanno provocato allagamenti nei sottopassi di Milano Garibaldi e rallentamenti nel nodo ferroviario. I treni a lunga percorrenza che non fermano a Milano Porta Garibaldi saranno deviati su altri percorsi. Le modifiche alla circolazione dei treni regionali nel nodo di Milano al momento previste: – S7 (Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi) limitati a Monza; – S8 (Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi) limitati a Milano Greco Pirelli; – Bergamo-Carnate-Milano Porta Garibaldi limitati a Carnate; – S11 (Chiasso-Milano Porta Garibaldi) cancellati; – S11 (Como SG – Rho) limitati a Milano Greco Pirelli o deviati via cintura; – Malpensa-Milano Centrale limitati a Milano Bovisa.

Per quanto riguarda il Veneto, la nota spiega che sulla linea Calalzo-Padova la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa e poi ripristinata tra Feltre e Quero Vas per una frana in prossimità di Sanzan su cui sono intervenute le squadre dei tecnici di Rfi ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

“Massima attenzione alle ripercussioni su trasporti e infrastrutture”, riporta in una nota il Mit che aggiunge: “il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è in costante contatto con le istituzioni locali per monitorare le ripercussioni del maltempo sul sistema di trasporti, con un focus particolare sulle criticità verificatesi in Lombardia“. Informazioni in tempo reale sulla circolazione ferroviaria sono disponibili nelle sezioni di infomobilità di Rfi e Trenitalia.

