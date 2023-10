Maltempo Emilia Romagna: alberi caduti e tetti divelti nel Modenese

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, i Vigili del Fuoco di Modena hanno effettuato circa 50 interventi in tutta la provincia a causa del maltempo. Le zone più colpite risultano essere Finale Emilia, la zona industriale di via Germania e zona Vaciglio di Modena e Novi di Modena. Si riscontrano numerosi interventi per alberi caduti sulla sede stradale e per coperture divelte dal vento forte. Al momento, i fiumi sono in calo e non si registrano particolari criticità a riguardo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: