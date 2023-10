Maltempo Emilia Romagna, forti piogge nel Modenese: frana a Palagano

MeteoWeb

Forti piogge stanno interessando l’Appennino tosco-emiliano, con picchi finora di 104mm all’Abetone, 81mm al Lago Scaffaiolo, 71mm al Passo della Raticosa, 64mm a Pratospilla. Nel Modenese, il maltempo delle ultime ore ha provocato una frana in località Palagano: un grosso cumulo di terra si è staccato invadendo la sede stradale e provocando il crollo di un muricciolo e di una recinzione. Sono in corso analisi per capire se un’abitazione sovrastante possa essere rimasta compromessa dall’evento. In zona, dalla mezzanotte di ieri alle prime ore di questa mattina, sono caduti circa 60mm di pioggia. Subito sono scattati accertamenti in Appennino per verificare eventuali criticità dopo gli eventi di maggio, per ora fortunatamente senza esito, ad eccezione di piccoli movimenti franosi di terreno. I corsi dei fiumi rimangono sotto osservazione.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: