Maltempo Emilia-Romagna: piena del Secchia verso valle, superata soglia 2

Il maltempo allenta la morsa sull’Emilia-Romagna. Rimane l’allerta allerta meteo nelle zone del parmense e del piacentino, sia rossa che arancione, a seconda delle zone, per criticità idraulica (piena dei fiumi). Le precipitazioni delle ultime ore, ancora in atto sul crinale appenninico – riporta il servizio allerta meteo della Regione – stanno alimentando da monte le piene sui bacini del settore occidentale della regione, che sono in lento esaurimento su Trebbia, Nure, Parma, con livelli quasi stazionari a valle. Il livello dei corsi d’acqua è dunque sotto controllo. La piena del Secchia, nel modenese, invece, si sta propagando con livelli superiori alle soglie 2. Si prevede, però, l’esaurimento delle precipitazioni nella mattina.

