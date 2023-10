Maltempo Emilia Romagna, apprensione per la piena del torrente Parma a Torrile e Colorno | FOTO

MeteoWeb

Situazione difficile tra Parmense e Piacentino per il forte maltempo che si sta abbattendo con piogge torrenziali e forti venti in Emilia Romagna. Il torrente Parma si ingrossa con il passare delle ore e il rischio aumenta. I Comuni di Torrile e Colorno, in provincia di Parma, sono in attesa del passaggio del colmo della piena, previsto tra le 18:30 e le 19:00. Intanto le squadre di Protezione Civile, assieme ai tecnici comunali, monitorano la situazione. Le golene sono state evacuate, Piazza Garibaldi è stata chiusa alle 13:30 e si monitorano i punti sensibili del deflusso delle acque. Sono stati posizionati dei sacchi di sabbia per contenere la portata del torrente.

Nel Piacentino, a causa dell’innalzamento idrometrico del fiume Nure, Anas ha predisposto la chiusura del ponte Nure al km 254+000. Chiusura in via precauzionale della SS9 (via Emilia) dal km 253+800 al km 255+650 in entrambe le direzioni. Traffico deviato su viabilità alternativa provinciale, comunale e autostradale.

