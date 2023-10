Maltempo Emilia, situazione drammatica nel Parmense: crollato il ponte di Ozzanello sul torrente Sporzana | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione critica nel Parmense, in particolare vicino a Fornovo, stanno esondando diversi corsi d’acqua nelle frazioni di Riccò, Respiccio e Sivizzano. Il Comune, tramite il sindaco Michela Zanetti, ha avvertito la cittadinanza, raccomandando di “non uscire di casa e mettersi in sicurezza“. Chiuso, temporaneamente, il ponte sullo Sporzana nella frazione della Salita, vicino a Fornovo (oggi sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado). In Val Baganza si registrano diverse criticità a Calestano e nelle frazioni di Fugazzolo e Ravarano, dove le strade sono allagate.

A causa dell’innalzamento del livello dei torrenti Baganza e Parma, è in corso da stamattina un graduale abbassamento delle paratoie delle bocche della cassa di espansione del torrente Parma, gestita da AIPo, per trattenere parte delle acque nella cassa e ridurre il deflusso verso la città – dove il Baganza si immette nel Parma. L’obiettivo è mantenere i livelli entro soglie di sicurezza nel centro cittadino e a valle.

E’ crollato il ponte di Ozzanello, sul torrente Sporzana, che collega i territori di Fornovo di Taro e Terenzo. A cedere è stato un pilone dell’infrastruttura sovrastata dalla piena dell’acqua. Il fiume confluisce nel Taro. Il traffico veicolare è stato interrotto in vari altri punti della statale della Cisa.

Crollato il ponte di Ozzanello, sul torrente Sporzana

Il torrente Sporzana esondato a Riola

La furia del torrente Sporzana

