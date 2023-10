Maltempo, frana nella Bergamasca: Brumano isolata

MeteoWeb

L’abitato di Brumano, comune di 120 abitanti della Valle Imagna, in provincia di Bergamo, è isolato da questa mattina quando, a causa delle forti e continue piogge degli ultimi giorni, sulla strada provinciale di collegamento con Rota Imagna si è registrato uno smottamento. Un masso di circa 2 metri cubi è piombato in strada a circa un chilometro dal centro abitato, senza che nessuno venisse coinvolto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno hanno effettuato un sopralluogo insieme al sindaco e hanno deciso di chiudere al traffico la strada provinciale in attesa dell’intervento degli operai e dei tecnici della Provincia. Il piccolo centro è per il momento isolato perché l’altra strada che raggiunge l’abitato era già chiusa per lavori di consolidamento avviati da tempo.



