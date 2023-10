Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: in corso la piena del fiume Isonzo | VIDEO

MeteoWeb

In corso la piena del fiume Isonzo a causa delle forti precipitazioni che hanno interessato nella scorse ore il Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia. Sul corso d’acqua è attivo il servizio di piena. Alle 11 la portata misurata a valle della diga di Salcano (Slovenia) ha raggiunto il valore di 1700 mc/s e per le prossime ore si prevede un andamento stabile. Alle 11:30 il livello a Gorizia all’idrometro “Gorizia idro” ha raggiunto il valore di 2,68 m superando il valore di guardia posto a 2,50 m e per le prossime ore si prevede un andamento stabile o in lieve aumento. Sempre alle 11:30 il livello a Gradisca d’Isonzo all’idrometro “Gradisca” ha raggiunto il valore di 8,21 m superando il valore di guardia posto a 8,00 m e per le prossime ore si prevede un aumento.

