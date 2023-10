Maltempo Friuli Venezia Giulia: 50mila euro a Socchieve per i danni

MeteoWeb

“Grazie al Fondo attraverso il quale la Regione contribuisce a finanziare i piccoli Comuni che vengono colpiti da eventi atmosferici straordinari, Socchieve riceverà 50 mila euro per coprire i danni causati dal maltempo del luglio scorso su un edificio di proprietà comunale nella frazione di Priuso“: ad annunciarlo è l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia della delibera con la quale viene dichiarata ammissibile la richiesta avanzata dal Comune di Socchieve di accedere al Fondo (interviene per Comuni con popolazione fino a cinquemila residenti) per il ripristino dei danni causati dall’evento atmosferico dello scorso 12 luglio. Con il provvedimento approvato dall’Esecutivo regionale si assegna la somma di 50 mila euro.

L’eccezionale ondata di maltempo aveva colpito anche il Comune della montagna udinese arrecando un danno alla copertura e alle torrette dei camini dell’edificio comunale che si trova nella frazione di Priuso. “Le risorse stanziate – ha precisato l’assessore Roberti – serviranno a coprire le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto dell’edificio utilizzando un tipo di materiale che assicuri una maggiore resistenza. Visto il frequente ripetersi di eventi atmosferici avversi negli anni più recenti, la Regione conferma l’impegno a finanziare il Fondo per il quale, già con la Legge di stabilità 2023, erano state stanziate risorse, oltre che per l’anno in corso anche per l’intero triennio 2023-2025“.