Maltempo Libano, crolla un edificio a Mansourieh: persone sotto le macerie | FOTO

Forti piogge si sono abbattute sulla città di Mansourieh, nel distretto di Metn, in Libano, e potrebbero essere la causa del crollo di un edificio di cinque piani. Secondo quanto riferisce l’emittente libanese “Lbci”, tre persone sono state salvate e altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Le squadre di soccorso sono sul posto e stanno evacuando gli appartamenti residenziali ancora intatti. Il Ministro dell’Interno uscente, Bassam Mawlawi, ha visitato il sito e ha dichiarato che “la prima cosa da fare è evacuare gli edifici vicini e poi lavorare per proteggerli per evitare che vengano saccheggiati“, secondo quanto reso noto da “Lbci”.