Maltempo Liguria: albero crolla su cavi, blackout a Cosio di Arroscia

A causa di un albero caduto sui cavi della media tensione, abbattuto da forti raffiche, il paese di Cosio di Arroscia, nell’entroterra di Imperia, è senza corrente elettrica dalle 11:30. Sono ancora in corso le procedure di bonifica della linea e di riattivazione della corrente. Il vento ha creato diversi danni in tutto il territorio. “In casi come questi bisogna presidiare il territorio anche con i mezzi a disposizione. Io, ad esempio, ho una motosega. A questo punto, basta chiamare un paio di amici e rimboccarsi le maniche,” ha dichiarato il sindaco di Cosio Antonio Galante.

