Maltempo Liguria, mareggiata nel Levante: danni e detriti ovunque tra Riva Trigoso, Sestri Levante e Lavagna

Allerta in tutta la riviera del Levante della Liguria, dove onde impetuose di una pesante mareggiata hanno eroso le spiagge e raggiunto le passeggiate a mare di Riva Trigoso, Sestri Levante e Lavagna portando tonnellate di detriti e danneggiando alcuni locali e imbarcazioni. A Cavi Arenelle, i vigili del fuoco di Chiavari giunti sul posto per prosciugare il sottopasso ferroviario invaso dalle onde hanno notato che in un ristorante vicino al mare vi erano una cinquantina di clienti oltre al personale: sono stati evacuati in quanto l’unica uscita era proprio lo stretto cunicolo invaso dalle onde. A Riva Trigoso è stata danneggiata la passerella in legno che conduce al porto sestrese, così come diverse piccole imbarcazioni nelle aree attrezzate sulle spiagge.

