Maltempo Liguria, Toti non esclude l’allerta meteo rossa per domani

Una nuova, violenta ondata di maltempo si appresta a colpire la Liguria dalla notte, sulla falsariga delle più recenti. Arpal ha diramato l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse dalla mezzanotte di oggi sul centro della Regione fino alle 20 di domani e sul Levante fino alla mezzanotte di domani, ma il Presidente Giovanni Toti non esclude che possa passare anche a rossa. “È possibile che nella giornata di domani l’allerta meteo arancione per temporali in Liguria possa diventare anche qualcosa di più preoccupante per le persistenti piogge previste nel Centro-Levante della Regione“, ha affermato Toti nella sede della Protezione Civile. “Il sommarsi dei temporali attesi già da questa notte e un fronte perturbato più persistente, che scaricherà molta acqua sulla nostra Regione, potrebbe provocare fenomeni ulteriormente gravi su alcune parti del territorio – ribadisce Toti -. Da Genova a Levante certamente ci saranno dei fenomeni importanti, da Genova a Ponente via via molto di meno, occorrerà avere molta prudenza, i cittadini della Liguria lo sanno”.

“Il quadro di allerta arancione è molto significativo – ammonisce l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -, anche perché sul Centro-Levante della Regione è già piovuto in modo importante”.

“L’eventuale passaggio in allerta rossa lo valuteremo nella notte in particolare per il Levante Ligure – spiega la dirigente Arpal responsabile del servizio meteo Francesca Giannoni -, sicuramente lo faremo con il tempo adeguato e con sufficiente anticipo in modo da non rendere la situazione più dannosa che efficace”.

