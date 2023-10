Maltempo, in Liguria vento record: toccati i 203 km/h a Casoni di Suvero

MeteoWeb

Confermata la chiusura dell’allerta meteo gialla in Liguria, sui bacini grandi della zona C (Levante) alle 15:00 di oggi, venerdì 27 ottobre. Nella notte, il centro-Levante della regione e la parte toscana del bacino del Magra sono stati interessati da piogge diffuse accompagnate da rovesci di intensità moderata o forte, con cumulate di 53 mm orari e 26 mm in 15 minuti a Licciana Nardi; 51 mm in un’ora alla Foce di Monte Viseggi, nel comune della Spezia e 22 mm in 15 minuti a Corniolo, nel comune di Riomaggiore. Cumulata massima nelle ultime 24 ore a Iera, nel comune di Bagnone, dove sono caduti 189 mm, Segnala Arpal.

L’Agenzia riporta inoltre le risposte significative di alcuni tributari (Taverone, Bagnone), “nei quali si sono osservati i livelli massimi degli ultimi decenni. Al momento, nel tratto terminale del fiume Magra sta defluendo la coda dell’evento occorso nella notte passata. La portata, ovunque contenuta in alveo, è in lenta e costante diminuzione. Stante la cessazione delle precipitazioni, non sono attese criticità“.

Protagonista di questa notte nello spezzino è stato il vento: valori record a Casoni di Suvero (raffiche di 203,4 km/h e vento medio massimo di 132,1 km/h) e raffiche sopra i 100 km/h nelle zone costiere. Il record precedente è stato raggiunto nell’ottobre del 2020, dove a Fontana Fresca (comune di Sori) la velocità di picco è stata di 200,5 km/h. Per quanto riguarda il mare, nella mattina è proseguito l’aumento del moto ondoso con un’altezza d’onda significativa di 4,6 metri, da Sud-Ovest, registrata dalla boa di La Spezia.

