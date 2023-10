Maltempo Lombardia: a Milano, Monza Brianza e Como il maggior numero di interventi

MeteoWeb

Dopo la forte pioggia e vento che nella notte hanno colpito gran parte della Lombardia, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in regione. Maggiormente colpite dal maltempo le province di Milano, Monza Brianza e Como.

Nel capoluogo meneghino sono ancora in atto interventi per fronteggiare i danni causati dall’acqua, specie nelle zone di via Fulvio Testi e viale Zara, completamente allagate a causa dell’esondazione del fiume Seveso. Dopo gli interventi della notte, più di cinquanta sono stati svolti in mattinata, tra cui uno a Mediglia, dove i vigili del fuoco di Gorgonzola hanno soccorso una signora rimasta bloccata in auto con i suoi due bambini a causa di un albero caduto per il forte vento. Monitorato il livello del fiume Lambro.

In Brianza i vigili del fuoco di Monza, supportati da personale proveniente da altri Comandi, sta intervenendo a seguito di allagamenti e danni d’acqua in tutta la provincia. Attualmente gli interventi fatti sono 90, sul territorio stanno operando 50 pompieri. Le zone più colpite quelle di Meda, Carate Giussano, Seregno, Varedo e Desio.

Squadre all’opera anche in provincia di Como, in particolare nel canturino: più di cinquanta gli interventi eseguiti prevalentemente per danni d’acqua e tagli di piante cadute o pericolanti.

