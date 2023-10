Maltempo Lombardia, piogge torrenziali e vento oltre 130km/h nel nord: alberi abbattuti ed edifici danneggiati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Anche la Lombardia è stata investita dal maltempo, con forti venti e piogge torrenziali soprattutto sul settore settentrionale. Spiccano i seguenti dati pluviometrici: 216mm a Valcanale di Ardesio, 204mm al Rifugio Capanna 1000, 189mm a Pescegallo di Gerola Alta, 186mm a Madesimo, 175mm a Colere, 168mm a Fraciscio di Campodolcino, 164mm a Campo Tartano, 139mm a Olmo al Brembo, 124mm ad Aprica, 114mm a Valbondione, 109mm a Chiavenna, 107mm a Schilpario, 105mm ad Andalo Valtellino, 102mm a Porlezza, 100mm a Cugliate Fabiasco.

Anche il vento è stato molto forte, con raffiche anche oltre i 100km/h in quota, come a Piani di Bobbio (134km/h), Livigno (132km/h), Rifugio Passo San Marco 2000 (129km/h), Rifugio Capanno 2000 (113km/h).

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per caduta di piante, allagamenti e alcune operazioni di messa in sicurezza di tetti lesionati. A essere maggiormente colpite le zone dell’alta provincia di Varese, l’alto Lago di Como nei comuni di Garzeno e Sorico, l’alto Lecchese nei comuni di Dervio, Piona e la Val Varrone. Le maggiori difficoltà si sono avute nel territorio di Sondrio, con alcune strade interrotte per la caduta di alberi e smottamenti. A Piuro, in provincia di Sondrio, le coperture di alcune abitazioni sono state seriamente lesionate (vedi foto e video a corredo dell’articolo) e sul posto stanno operando diverse squadre. Interrotta anche la strada statale 38 dello Stelvio dopo che il vento ha divelto il tetto di un albergo, facendolo cadere sulla strada. In totale, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per 90 tagli pianta, 11 coperture e tetti lesionati, 22 per danni d’acqua, 5 frane, 5 rimozione ostacoli, 2 straripamenti, 2 prosciugamenti.

Forte vento in Lombardia, tetti danneggiati a Piuro

