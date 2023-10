Maltempo, forte mareggiata sul litorale romano: vento e onde di oltre due metri | FOTO

MeteoWeb

Un forte vento sta sferzando il litorale romano, da Ostia a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, e le altre località limitrofe, tutte alle prese con un’intensa mareggiata. Si registrano raffiche di quasi 50km/h, con picchi di 66km/h nella zona di Civitavecchia. Le previsioni meteo marine indicano nel pomeriggio onde fino a punte di 2,5 metri, per poi calare via via nel corso della nottata. Un nuovo banco di prova per gli arenili e le strutture balneari. Particolare attenzione sulla costa sud di Fregene, dove già nei giorni scorsi, con condizioni di mare mosso ma con intensità assai minore rispetto ad oggi, si erano registrati altri cedimenti di cabine in un paio di stabilimenti ed erosione. Qui, peraltro, si attende ancora che riprendano i lavori di realizzazione della barriera soffolta a difesa di un tratto di circa 850 metri, dopo la pausa estiva. La flotta peschereccia di Fiumicino ha riparato, sin dalle scorse ore, più a monte nel porto canale.

