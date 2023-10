Maltempo nel Pavese: piena del torrente Staffora, chiuso ponte

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo nella notte ha colpito anche il Pavese, provocando disagi soprattutto in Oltrepò dove si monitora con attenzione la piena del torrente Staffora. A Voghera (Pavia), poco prima delle 11, è stato chiuso precauzionalmente il ponte di via Piacenza: uno dei piloni è sotto osservazione. L’andamento della piena dello Staffora viene controllato anche nel tratto tra i comuni di Bagnaria (Pavia) e Rivanazzano (Pavia). Nella città oltrepadana le piogge intense di ieri e della notte hanno allagato due sottopassi, uno dei quali resta ancora chiuso al traffico.

