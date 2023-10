Maltempo, neve in Valtellina e sul ghiacciaio dello Stelvio | FOTO

MeteoWeb

La neve ha imbiancato l’Alta Valtellina nella notte, ma oggi è già tornato il bel tempo. Nella notte, sulla strada di collegamento con la provincia di Bolzano sono caduti 10cm di neve fresca, mentre il nuovo innevamento sul ghiacciaio dello Stelvio nella ski-area più alta d’Europa ha raggiunto l’altezza di circa 20cm. Con il ritorno del bel tempo, ha riaperto la statale 38 che da Bormio conduce al Passo dello Stelvio, dove prosegue la stagione estiva dello sci la cui chiusura è prevista ai primi giorni di novembre. Nel resto della Valtellina, le condizioni meteo sono migliorate rispetto alle ultime 24 ore, ma la portata di torrenti e fiumi continua a restare sotto stretta sorveglianza, come pure i numerosi dissesti al territorio.

