Maltempo, notte di paura a Massa: fulmini incendiano auto e casa

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Massa a causa della violenta ondata di maltempo. Nella tarda serata di ieri, un’auto, senza occupanti, è stata colpita da un fulmine, prendendo subito fuoco. L’incendio è stato domato in breve tempo. Un altro incendio, probabilmente sempre a causa di un fulmine, è avvenuto in un’abitazione di Massa: anche in questo caso immediato l’intervento dei vigili del fuoco. A causa del forte vento sono state innumerevoli le segnalazioni di tegole staccate da tetti, pannelli solari divelti e alberi caduti, alcuni solo parzialmente. Riportate anche diverse frane.

