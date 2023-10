Maltempo, nubifragi e venti di burrasca imperversano tra Piemonte, Liguria e Lombardia: raffica di 137 km/h a Giacopiane | LIVE

MeteoWeb

L’approfondimento sul Mediterraneo occidentale di un’area di bassa pressione centrata a ridosso delle coste atlantiche della Francia, sta determinando un intenso flusso di correnti sudoccidentali instabili sull’Italia. La perturbazione interessa in particolare il Centro/Nord, portando precipitazioni diffuse e persistenti oltre a venti di burrasca.

Il maltempo sta assediando in particolare Piemonte, Liguria e Lombardia. Dalla mezzanotte si registrano punte di 87 mm a Pieve di Teco (IM), 85 mm a Verdeggia (Triora, IM), 84 mm a Colle Belenda (Pigna, IM), 78 mm a Pigna (IM), 71 mm a Garessio (CN) e Cremolino (AL), 63 mm a Colere (BG).

In dettaglio, nelle scorse ore precipitazioni diffuse e moderate hanno interessato la Liguria, prima il levante per poi estendersi su tutta la Regione. Le piogge si sono via via intensificate a Ponente con rovesci nell’entroterra. I venti meridionali sono in rinforzo fino a burrasca forte con raffiche fino a 137 km/h a Giacopiane, secondo quanto riporta Arpal. Mare in aumento fino a molto mosso con onda significativa di 1,6 metri alla Boa di Capo Mele.

Il Centro Operativo Comunale di Genova si è riunito alle 04:30 di stamani, venerdì 20 ottobre, e, alla luce dei modelli previsionali, ha deciso di confermare l’allerta arancione per temporali forti e avviso per mareggiate intense e venti di burrasca forti.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento

