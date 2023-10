Maltempo, fiato sospeso a Parma: la piena del torrente Baganza attraversa la città | VIDEO

MeteoWeb

La persistenza delle precipitazioni sull’Appennino occidentale, sta generando rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui torrenti Nure, nel Piacentino, e Parma e Baganza, nel Parmense. Nelle prossime ore, come confermato dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sono previste ulteriori precipitazioni da moderate a forti, a carattere di rovescio.

La piena del torrente Baganza e Parma sta transitando in città su livelli molto alti e sopra la soglia rossa anche se negli ultimi minuti il livello sta lentamente scendendo. Alle ore 13:18 il Baganza a Ponte Nuovo segnava 3 metri e 79 cm (picco di 4 metri e 14 cm), il torrente Parma a Ponte Verdi 3 metri e 43 cm (picco di 3 metri e 49 cm).

Nel video a corredo dell’articolo il torrente Baganza, mentre attraversa Parma in via Po.

***AGGIORNAMENTO ORE 14 ***

Parma per ora tira un sospiro di sollievo: il picco di piena si è esaurito. Il picco massimo è stato registrato nell’idrometro di ponte Verdi, con livello pari 3.49 metri. Dopo la chiusura del ponte dei Carrettieri, sono stati mantenuti aperti gli altri ponti della città. Il monitoraggio della Protezione civile comunale prosegue perché nelle prossime ore è attesa un’altra perturbazione.

