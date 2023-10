Maltempo Piemonte: nell’Alessandrino fino a 200 mm in 24 ore | DATI

MeteoWeb

Dopo una breve tregua, in Piemonte è atteso un nuovo rapido peggioramento giovedì, per discesa di una vasta e profonda area depressionaria dalle Isole Britanniche. Nelle ultime 24 ore si sono accumulati 198 mm di pioggia ad Arquata Scrivia (Alessandria), con un picco di oltre 55 mm in un’ora, 160,8 mm a Cabella Ligure, 156 mm a Sardigliano, sempre nell’Alessandrino. Nel Verbano-Cusio-Ossola la stazione meteo di Cursolo-Orasso ha registrato 111,6 mm , a Pallanza 101,8 mm; nel Vercellese 95,3 mm a Sabbia, nel Biellese 83 mm a Pray. Nel centro di Torino la stazione meteo di Arpa ai Giardini Reali ha registrato 24,4 mm nelle ultime 24 ore.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: