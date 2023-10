Maltempo Piemonte: frana in Valle Anzasca, chiusa strada provinciale

MeteoWeb

Una frana si è riversata ieri sera in Valle Anzasca, nel Verbano Cusio Ossola, nel Comune di Bannio Anzino lungo la Strada Provinciale che dalla località Pontegrande sale verso Anzino. Uno smottamento è franato sulla carreggiata invadendone oltre la metà. Sul posto i vigili del fuoco provenienti dai Distaccamenti di Domodossola e Macugnaga che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, al parziale sgombero della carreggiata ed al controllo e verifica della stabilità del fronte frana, accertando una seria instabilità del fronte a monte. La strada è stata chiusa al traffico. Presenti anche i Carabinieri di Bannio Anzino e Macugnaga ed una Squadra della Protezione Civile AIB Valle Anzasca che ha fornito supporto logistico per la viabilità. I tecnici della Provincia del VCO hanno provveduto alla posa di transenne e segnaletica mirata. Oggi sono previsti ulteriori accertamenti e operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell’area.

