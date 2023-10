Maltempo Piemonte, prima spruzzata di neve intorno al Lago Serrù

MeteoWeb

L’intensa ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore il Piemonte ha anche imbiancato i rilievi, dopo un lungo periodo di alta pressione e temperature superiori alla media. A corredo dell’articolo, in alto, una panoramica di questa mattina della zona del Lago Serrù, lago alpino artificiale nella valle dell’Orco, nel territorio del comune di Ceresole Reale (TO).

