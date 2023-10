Maltempo Pisa, danni alla ciclopista del Trammino: chiusa

MeteoWeb

A causa del maltempo, la Polizia municipale di Pisa ha chiuso al transito di pedoni e biciclette la ciclopista del Trammino tra San Piero a Grado e Marina. Lo rende noto il Comune, precisando che l’ordinanza della Municipale, che parte da oggi e sarà valida fino all’esecuzione dei lavori di manutenzione, “è stata emanata sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco, intervenuti ieri a seguito del maltempo dei giorni scorsi e alla segnalazione di distacchi di cemento dai vecchi pali precedentemente utilizzati per l’elettrificazione del trammino in servizio tra Pisa e Tirrenia”.

“Abbiamo ritenuto doveroso – spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – intervenire subito con la chiusura della ciclopista del Trammino a scopo precauzionale, al fine di prevenire potenziali pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini che percorrono la pista ciclabile, visto che i Vigili del Fuoco hanno disposto l’interdizione all’accesso. Per questo chiederemo a Pisamo di verificare quanto prima le condizioni di resistenza dei pali presenti nell’intero tratto della pista ciclabile e l’adozione urgente di interventi di messa in sicurezza, valutando se sia necessaria la completa rimozione di questi elementi”.

