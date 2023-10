Maltempo Puglia: parchi chiusi a Lecce per rischio caduta alberi

MeteoWeb

La polizia locale di Lecce ha diramato un’allerta relativa alla chiusura dei parchi cittadini a causa del forte vento. Per prevenire il rischio di caduta alberi o rami, a tutela della pubblica incolumità, sono stati chiusi Parco di Belloluogo, Campo Montefusco, Villa Comunale, Parco del Galateo, Cimitero.

La Protezione Civile regionale della Puglia ha diramato l’allerta meteo gialla per vento valida dalle 16 di ieri, giovedì 19 ottobre, e per le 48 ore successive. Sono previsti venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull’intera regione.

