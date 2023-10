Maltempo Emilia: il fiume Enza al livello di guardia nel Reggiano, chiuso ponte di Sorbolo

MeteoWeb

Le intense precipitazioni della scorsa notte hanno fatto innalzare il livello del fiume Enza al livello di guardia nel Comune di Sant’Ilario, in provincia di Reggio Emilia. Il limite si registra in aperta campagna, lontano da strade principali e centri abitati. Sul posto personale della Protezione civile e i Carabinieri.

La Provincia di Reggio Emilia e Parma hanno disposto per le ore 11:20 la chiusura del ponte di Sorbolo, causa raggiungimento degli 11 metri dell’idrometro. La situazione è sotto controllo e non si prevedono particolari problemi per il passaggio della piena del Fiume Enza.

