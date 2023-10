Maltempo Spagna: piogge abbondanti in arrivo, ma la siccità persiste

MeteoWeb

Potrebbe non bastare il maltempo in arrivo in Spagna per superare la prolungata siccità che da mesi colpisce il Paese. L’Agenzia Statale di Meteorologia AEMET ha reso noto che, stando alle dichiarazioni del portavoce Rubén del Campo, a partire da questa settimana e fino a febbraio si attende un periodo con piogge di quasi il 50% superiori alla media. Tuttavia, questa abbondante pioggia rischia di non essere sufficiente a ristabilire la situazione pre-siccità, che ha avuto inizio verso la fine del 2022.

In aggiunta a questa sfida, la Spagna ha appena attraversato un periodo di caldo anomalo. Nei primi 15 giorni di ottobre, le temperature sono state in media 4,8°C superiori rispetto a quelle abitualmente registrate. Questa combinazione di prolungata siccità e temperature al di sopra della media rappresenta una sfida significativa per il Paese, con l’incertezza sulla possibilità di ripristinare i livelli d’acqua necessari per mitigare gli effetti della siccità. La Spagna si trova quindi di fronte a una situazione meteorologica complessa, che richiederà un’attenta gestione delle risorse idriche e misure di adattamento.