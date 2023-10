Maltempo, notte drammatica in Danimarca: la tempesta Babet è la peggiore degli ultimi 100 anni. 4 morti | FOTO

MeteoWeb

I meteorologi danesi avevano previsto una delle peggiori tempeste del secolo e la tempesta Babet, che prima aveva devastato il Regno Unito, purtroppo sembra aver rispettato i pronostici. In Danimarca, il maltempo è iniziato nel pomeriggio di venerdì 20 ottobre, per poi intensificarsi nella sera-notte. A causa della tempesta Babet, il livello dell’acqua è aumentato in modo significativo sulle coste della Danimarca e molte aree portuali e strade sono colpite da inondazioni. Il maltempo ha causato anche la caduta di alberi e blackout. In diverse località della Danimarca l’acqua è arrivata due metri sopra il livello normale.

Verso mezzanotte, i danesi in varie parti del Paese hanno ricevuto ordini di evacuazione. Infatti, sebbene l’Istituto Meteorologico Danese avesse previsto le mareggiate e avvertito del loro pericolo e sebbene molti avessero preso le dovute precauzioni e si fossero preparati, in molte località ciò non è stato sufficiente a tenere a bada l’acqua. Una delle località più colpite dalle inondazioni è Aabenraa, nel sud-ovest della Danimarca, dove è scoppiata una chiusa che ha provocato la fuoriuscita di masse d’acqua verso il centro della città. La Polizia locale ha quindi lanciato un allarme aereo, invitando i residenti a cercare un centro di evacuazione, poiché le autorità temevano che il centro della città venisse allagato. La situazione però non si è aggravata a tal punto e alle 3 di notte, le autorità locali hanno potuto constatare che il pericolo peggiore era passato.

Nel comune di Haderslev è stata evacuata tutta la costa. “La situazione sulla costa è ormai così grave che è troppo pericoloso restare lì“, ha scritto venerdì 20 ottobre il comune di Haderslev in un post su Facebook. Sulla penisola di Kegnæs, un terrapieno protettivo è stato distrutto dalle onde e il comune ha chiesto ai residenti di abbandonare la zona. Sull’isola della Selandia, tutti i capanni da pesca sono stati spazzati via nel porto di Rødvig.

Diverse grandi imbarcazioni sono affondate o sono state spinte a riva sulle zone colpite dalla tempesta. Una nave lunga 332 metri si è staccata dalla banchina di Frederikshavn e ha bloccato tutto il traffico di traghetti nella zona. Il traffico aereo è stato interessato da 142 cancellazioni in Danimarca.

La peggior tempesta degli ultimi 100 anni in Danimarca

Secondo il meteorologo danese Thomas Mørk, la tempesta Babet è per la Danimarca un evento meteorologico storico. Se molti danesi ricordano il ciclone del dicembre 1999 come la peggiore tempesta degli ultimi anni, “Babet” sarà ricordata per essere stata la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni, dice Thomas Mørk.

Venti da uragano in Svezia

Anche la Svezia meridionale è stata colpita dai venti tempestosi e dalle inondazioni provocate da Babet. Nella notte, si sono verificate raffiche di vento di quasi 90km/h lungo la costa meridionale della contea della Scania, la costa del Sörmland, la costa occidentale e la punta meridionale di Öland. La forza del vento più alta misurata durante la notte è di 120km/h presso la stazione costiera di Hanö. Ulf Andersson, responsabile del comune di Vellinge, nella Scania, ha dichiarato che “ci sono numerosi danni lungo la costa“, spiegando che alcuni moli sono stati completamente distrutti o hanno subito danni significativi e ulteriori disagi sono stati causati dalla caduta di alberi.

Finora non sono stati segnalati feriti in Svezia e Norvegia. A Lomma, nella conta di Scania, un grande albero è caduto su un’auto con a bordo una famiglia, ma le persone a bordo sono rimaste illese, riferisce Sydsvenskan. Il maltempo sta creando problemi anche al traffico. Nella notte, i servizi di emergenza hanno gestito circa 20 allarmi, la maggior parte dei quali riguardavano alberi caduti sulle strade. Le zone più colpite sono le parti meridionali e centrali della Scania.

Blackout in Norvegia

Nella Norvegia meridionale, questa mattina 20.000 famiglie sono rimaste senza elettricità, dopo che molti alberi sono stati spazzati via dai forti venti e sono caduti su strade e linee elettriche. Segnalati anche danni ai tetti delle case.

4 vittime per la tempesta Babet

La tempesta Babet ha sferzato il Nord Europa per il 3° giorno consecutivo oggi, colpendo Regno Unito, Germania settentrionale e Scandinavia meridionale. Da giovedì 19 ottobre, almeno quattro persone sono morte nella tempesta. L’ultima vittima è una donna di 33 anni che è rimasta uccisa nel pomeriggio di venerdì 20 quando un albero è caduto sulla sua auto sull’isola tedesca di Fehmarn nel Mar Baltico, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. Le altre tre vittime sono state segnalate in Inghilterra e Scozia.

Il meteorologo del Met Office Jonathan Vautrey ha detto che parti della Scozia orientale e settentrionale hanno già ricevuto un mese e mezzo di pioggia durante la tempesta, con altri nubifragi in arrivo che potrebbero “spingere quelle aree vicine verso due mesi di pioggia nell’arco di tre giorni“. La tempesta Babet ha causato disagi in tutto il Regno Unito, con diverse strade principali e linee ferroviarie chiuse a causa delle inondazioni. L’aeroporto di Leeds-Bradford, nel nord dell’Inghilterra, è rimasto chiuso oggi.