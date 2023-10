Maltempo, temporale stazionario sul litorale romano: diluvio e allagamenti a Ostia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Violento nubifragio sul litorale romano. Un sistema temporalesco continua a stazionare a ridosso delle coste romane, interessando soprattutto il litorale di Ostia e Fiumicino. Le maggiori criticità si registrano presso il Lido di Ostia, dove gli accumuli di pioggia stanno superando i 140-150mm/3h, segnala la pagina Facebook “Meteo Lazio”. Centinaia gli interventi da parte di Vigili del Fuoco, Polizia Roma Capitale, volontari della Protezione Civile a causa degli allagamenti: le forti piogge, infatti, hanno provocato lo straripamento dei tombini e l’allagamento sul litorale. Le strade maggiormente colpite sono state via dei Velieri, via delle Aleutine e via delle Gondole, viale dei Misenati, via Paolo Orlando, viale Giuseppe Genovese Zerbi, via Angelo Olivieri, corso Duca di Genova e via delle Baleniere. In via Paolo Orlando l’acqua ha allagato anche alcuni negozi. Si registrano anche allagamenti di piani bassi delle abitazioni, locali commerciali e garage. In via Capo dell’Argentiera, due auto, che erano in sosta, sono state trascinate dall’acqua. Non si registrano feriti.

La pioggia ha allagato il cuore di Ostia: il pontile è una enorme piscina sul mare, così come il lungomare, dove le auto parcheggiate difficilmente ripartiranno. Fiumi si sono formati nelle strade dalla pedonale piazza Anco Marzio alla strada dello shopping via delle Baleniere. Importanti allagamenti si registrano anche nella chiesa di Santa Bonaria.

Purtroppo, le piogge continuano incessantemente a riguardare le stesse aree, specie nei pressi di Fiumicino.

Nubifragio ad Ostia, strade allagate

Ostia sott'acqua per un violento nubifragio

Il nubifragio che si è abbattuto su Ostia

Allagamenti anche a Fiumicino

Allagamenti, seppur più limitati, si registrano anche a Fiumicino, in particolare in alcune strade di Isola Sacra e nella zona del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere, dove un paio di abitazioni hanno subito dei disagi. Tra le strade che hanno registrato disagi per gli allagamenti, figurano via Costanzo Ebat, via Trincea delle Frasche, via Costalunga, tutte nella zona più a sud della città. La situazione è stata monitorata dalle pattuglie della Polizia locale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto







/