Maltempo, ancora forti temporali in serata da Nord a Sud: diluvio e allagamenti a Cantù, allagata anche Brindisi | VIDEO

MeteoWeb

Non è ancora finito il maltempo in questo sabato di metà ottobre sull’Italia. Ancora numerosi ed intensi temporali sono attivi su alcune zone del Paese: sono in atto su alto Piemonte, nord Lombardia e alto Triveneto a causa dell’ingresso di aria relativamente più fresca in quota. Il fronte della perturbazione che ha colpito violentemente il Paese negli ultimi giorni ora sta portando forti temporali, accompagnati da un’intensa attività elettrica, sulla Puglia, in particolare nel Salento, e dopo si allontanerà dall’Italia.

Un forte temporale, con presenza anche di grandine piccola, è in atto nella provincia di Como, in particolare nel Canturino. Presa in pieno la città di Cantù, epicentro del nubifragio, dove sono caduti in pochi minuti 70mm di pioggia presso la centralina di Cantù Pianella. 62mm registrati invece a Cantù Cascina Porta, 54mm ad Arosio, 37mm a Verzago e Inverigo, 34mm ad Alzate Brianza. A Cantù, si registrano allagamenti nelle strade, anche a causa dei tombini saltati.

Temporali con grandine sul Grappa, in Veneto

Passando al Nord-Est, forti temporali con grandine hanno colpito in serata la zona del Grappa, in provincia di Belluno. Si registrano accumuli pluviometrici di 76mm ad Arapè e 66mm ad Alano di Piave. La grandine ha invece imbiancato leggermente Cima Grappa, mentre più consistente è la quantità caduta ad Alano di Piave. In mattinata, c’è stata un’altra debole grandinata a Bassano nord, con forti rovesci e qualche allagamento.

Forti temporali nel Salento: Brindisi allagata

Forti temporali sono in atto nel Salento, colpendo Brindisino e Leccese. I temporali stanno scaricando tanta pioggia e sono accompagnati da tanti fulmini. La situazione peggiore è quella di Brindisi, con 54mm di pioggia caduti finora al Quartiere Sant’Elisa, nel settore sudoccidentale della città. Le precipitazioni abbondanti, accompagnate da forti raffiche di vento, stanno provocando allagamenti in molte strade e mettendo a dura prova la stabilità di alberi e cartelloni. Il vecchio sottopasso di via Appia si è allagato. Disagi per gli automobilisti: auto in panne al Quartiere Sant’Elia, fra viale Caravaggio e via Arturo Martini.

Maltempo, nubifragio a Salice Salentino, nel Leccese

Maltempo Puglia, tantissimi fulmini a Manduria

Maltempo Puglia, forte temporale a Francavilla Fontana, nel Brindisino

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: