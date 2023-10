Maltempo, forti temporali nella notte in Toscana: allagamenti e danni ad alcuni edifici

MeteoWeb

Nella tarda serata di ieri e nella notte sono stati numerosi gli interventi in Toscana, nelle province di Massa–Carrara, Lucca e in parte anche di Livorno, determinati dal maltempo: segnalati crolli di alberi, danni alla viabilità, allagamenti localizzati, danni ad alcuni edifici con lesioni alle coperture. In corso il ripristino di alcune utenze rimaste senza elettricità in Lunigiana e Garfagnana. “Sotto controllo il livello dei fiumi nelle prossime ore possibili nuovi temporali ma meno intensi,” ha affermato il governatore Eugenio Giani.

