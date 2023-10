Il maltempo si sposta al Nord-Est: tetti scoperchiati e alberi abbattuti dal vento in Friuli Venezia Giulia | FOTO

MeteoWeb

Dopo aver flagellato il Nord-Ovest con piogge abbondanti e venti fortissimi, il transito del fronte atlantico sta portando forti temporali al Nord-Est e in Toscana nel pomeriggio. Forti raffiche di vento sono avvenute in Friuli Venezia Giulia e in particolare nel Tarvisiano. Spiccano le raffiche di 111km/h registrate sul Monte Rest. Si registrano, come rende noto la Protezione Civile, caduta di rami e alberi e parziali scoperchiamenti di tetti di edifici. I volontari della Protezione Civile stanno operando a supporto dei Vigili del Fuoco e del personale dell’Anas per contenere i danni alle coperture di alcuni magazzini e uffici dello stabilimento Weissenfels di Fusine. Le squadre sono al lavoro anche per mettere in sicurezza i rami e gli alberi caduti lungo la carreggiata tra Fusine e Cave del Predil. Al momento, nessuna persona risulta ferita.

I volontari della squadra comunale della Protezione Civile di Tarvisio stanno operando anche per la rimozione di circa 6-7 piante cadute lungo la ciclovia Alpe Adria che da Coccau porta al confine, sempre a causa del forte vento. Interventi anche lungo la strada dei laghi e in un albergo a Fusine, il cui tetto è stato parzialmente scoperchiato.

