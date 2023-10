Maltempo Toscana: albero cade su un’auto a Siena, case inagibili a Viareggio | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo continua a provocare pericoli in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, si è verificata la caduta di un albero di pino in via delle Province a Siena. L’albero ha colpito un’auto in transito: il conducente non risulta ferito, ma sul posto è intervenuto il personale del 118 per accertarsi delle sue condizioni. La strada è chiusa per la rimozione della pianta. Sul posto presente la Polizia Municipale.

A causa del maltempo, che ha scoperchiato tetti e danneggiato strutture, a Viareggio (Lucca) ci sono case ed edifici dichiarati inagibili. Evacuate oltre 20 persone, fra cui bambini e anziani. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro rende noto stasera che “otto persone che erano in una pensione dichiarata inagibile, sono al Marco Polo, dormitorio straordinario per l’emergenza freddo; una famiglia di cinque persone, con due minori e tre adulti (genitori più il fratello della mamma) sono ospitati da parenti, così come una coppia di due persone anziane; una mamma col figlio seguiti dall’ufficio sociale del Comune sono ospitati in albergo”. Inoltre, riferisce sempre il sindaco, “poco fa è stata dichiarata inagibile un’altra casa con sette persone, delle quali tre hanno trovato sistemazione autonoma e le altre quattro saranno ospitate al dormitorio”. “Nonostante il vento a tratti molto forte, sono continuati i lavori di ripristino delle strade e degli edifici danneggiati – conclude – Su consiglio dei Vigili del Fuoco sono stati tagliati alcuni alberi che potevano divenire pericolosi e tolto quelli che ostruivano le carreggiate“, infine “i vari allagamenti sono rientrati, così come il livello del canale Burlamacca”.

Nella frazione di Torre del Lago, continuano le operazioni di assistenza alla popolazione dopo i danni di ieri sera. Circa 10 case sono state dichiarate inagibili dai Vigili del Fuoco, perché sono state scoperchiate dal vento, per un totale di una trentina di persone che hanno trovato alloggio da amici e parenti o sono state assistite dalla Protezione Civile. Al momento, 31 Vigili del Fuoco stanno lavorando nell’area interessata, grazie all’ausilio di due mezzi dotati di cestello e un’autoscala. L’unità di comando locale dislocata sul posto registra ancora 20 interventi in coda.

