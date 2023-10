Maltempo Toscana: frane tra Pistoia, Massa Carrara e Lucca, fiume Magra in aumento | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

“Nella notte ci sono stati alcuni interventi per alberi caduti sulla sede stradale e piccoli smottamenti a Pistoia, Massa Carrara e Lucca. Ancora in aumento il Magra a causa delle precipitazione a monte in Lunigiana, la portata a Pontremoli è quasi 400 metri cubi al secondo“: è quanto ha affermato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, facendo il punto della situazione sull’ondata di maltempo in atto. “È prevista un’intensificazione dei fenomeni dalle ore 18-19 di oggi fino alle prime ore della giornata di domani, a partire dalle aree di nord ovest della Toscana,” ha evidenziato Giani.

Il fiume Magra a Pontremoli

