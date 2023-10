Maltempo in Toscana: grandinate a Firenze, vento fino a 100 km/h all’Argentario

MeteoWeb

Precipitazioni ancora attive in particolare sulle zone di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Arezzo, Amiata e Firenze dove si segnalano anche grandinate: è quanto ha confermato il governatore toscano Eugenio Giani facendo il punto sul maltempo. “Sotto monitoraggio il livello dei fiumi al momento senza criticità, permangono sopra la prima soglia i livelli sul Bagnone e sul Magra.

Sul Serchio la piena potrà arrivare nelle stazioni di Lucca a circa 800 mc/secondo. Nel bacino del Magra rimane ancora in transito la piena di stanotte. Attenzione anche al vento forte, all’Argentario raffiche oltre 100 km/h, 76 km/h a Forte dei Marmi,” ha concluso Giani.

