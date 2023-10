Maltempo Toscana: a Pontremoli 257 mm in 24 ore, “più della media di un mese”

MeteoWeb

“È stata una lunga notte per il nostro sistema regionale che ho seguito personalmente e ringrazio di cuore ogni operatore, tecnico e volontario impegnato! Circa 70 interventi per allagamenti, alberi caduti e smottamenti a causa delle violente precipitazioni, in particolare nei territori di Lucca e Massa Carrara dove ci sono stati danni ma nessuna persona è rimasta coinvolta“: è quanto ha scritto sul suo profilo Facebook il governatore della Toscana Eugenio Giani, facendo il punto sull’ondata di maltempo. “Nelle ultime 24 ore a Pontremoli sono caduti fino a 257 mm di pioggia, più della media di un mese – ha aggiunto Giani – “Nessuna emergenza nei livelli dei fiumi. La situazione più critica è stata a Torre del Lago dove una tromba d’aria ha scoperchiato 15 edifici e sono in corso le verifiche strutturali. A Gabbro, Rosignano Marittimo, è stato scoperchiato un capannone. In corso il ripristino della corrente nelle abitazioni rimaste senza in Lunigiana e Garfagnana“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: