Maltempo Toscana, forte temporale a Follonica: allagamenti e auto bloccate nei sottopassi | FOTO e VIDEO

Il maltempo inizia a fare sul serio in Toscana, in particolare sul settore meridionale della regione in questo momento. Un forte temporale ha colpito la zona di Follonica (Grosseto), scaricando quasi 130mm di pioggia a partire dalle 13, di cui 71mm in un’ora. Le conseguenze di questo violento nubifragio sono importanti allagamenti in città, con alcune auto rimaste bloccate nei sottopassaggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra del distaccamento di Follonica e una della sede centrale di Grosseto, da dove stanno partendo anche 4 soccorritori acquatici che stanno intervenendo per liberare alcuni sottopassi stradali allagati e strade urbane rese non transitabili a causa dell’acqua. Non si registrano feriti.

Sono stati chiusi tutti i sottopassi della città, da via Massetana a Pratoranieri, con il traffico che è in tilt e appello ufficiale del Comune a restare in casa. “Tutti i sottopassi della città sono chiusi – si legge nella comunicazione del Comune – si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l’emergenza. Il Comune di Follonica è in contatto con le dirigenze scolastiche per tenere i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell’emergenza“. Un’auto è stata sommersa dall’acqua dentro al sottopasso di via Ugo Bassi. Chiusa al traffico anche tutta l’area del centro della città.

Nubifragio a Follonica, strade invase dall'acqua

Allagamenti a Follonica per il forte nubifragio

Fiumi nelle strade di Follonica dopo il nubifragio

Sono “previsti cumulati di pioggia fino a 100-150mm con punte abbondanti di 50mm l’ora” in Toscana, riporta su Telegram il Presidente Eugenio Giani che invita a prestare attenzione. “Nel corso della prima parte di giovedì – si legge ancora – possibilità di temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali”.

Foto







